200 euro boete voor drie joints in wagen Birger Vandael

06 december 2018

13u26 0

Een man riskeert een boete van 200 euro nadat hij eerder dit jaar bij een gecontroleerde politieactie in Hechtel-Eksel betrapt werd op het bezit van drie joints. Hij heeft de minnelijke schikking van 75 euro niet betaald en dat was bovendien niet de eerste keer. “Voor het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik worden enkel geldboetes gebruikt. Dit is de maximumstraf”, aldus de procureur. Vonnis op 3 januari.