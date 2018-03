"Samen met Nele zorgen voor dosis girl power" KAAT BOLLEN DUWT HE LIJST BURGEMEESTER BIRGER VANDAEL

06 maart 2018

Hechtel-Eksel Burgemeester Jan Dalemans en eerste schepen Nele Lijnen hebben met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen een wit konijn uit hun hoed getoverd. De bekende seksuologe Kaat Bollen (31) zal de HE Lijst Burgemeester als onafhankelijke komen versterken. "Als jonge moeder kan ik via de politiek mee bouwen aan de toekomst van de volgende generaties", oppert Bollen enthousiast.

Naar eigen zeggen liep Bollen al een tijdje rond met het idee om zich politiek te engageren. "Mijn nonkel Jan, die helaas overleden is, was lange tijd schepen van Hechtel-Eksel. Politiek vond ik daarom altijd al interessant, maar het kwam nooit op mijn pad. Maar ik kende de burgemeester al een tijdje en op een dag kwam het thema 'politiek' ter sprake. Telkens we samen zaten, werd ik enthousiaster en nu sta ik op de lijst. Het was dus niet zijn idee of het mijne, maar eerder een paringsdans", lacht Bollen. "Politiek is iets nieuws, maar ik heb enorm veel zin om me erin te verdiepen."





Bollen, die deze zomer moeder werd van een tweeling, zal samen met Nele Lijnen de lijst duwen. "Hechtel-Eksel is een groene gemeente en ik wil dat karakter bewaren. Ik wil graag inzetten op een duurzaam beleid en sta te popelen om daar met de burgemeester en zijn sterk team mijn schouders onder te zetten." Bollen is afkomstig uit Eksel en verbouwt met haar man momenteel hun huis in Hechtel, waar ze ook haar praktijk verder zal uitbouwen. Haar leven is dus zeker al goed gevuld: "Ik ben altijd met duizend-en-één-dingen tegelijk bezig, dat is de aard van het beestje. Natuurlijk zal het wat herschikken zijn en bekijken hoe we één en ander kunnen combineren, maar ik zie dat als een uitdaging", aldus Bollen.





Gedurfde standpunten

De combinatie van de ervaren Nele Lijnen met de energieke Kaat Bollen lijkt een gedroomde match. "We kunnen zeker voor een portie girl power zorgen. Nele combineert de politiek ook met haar gezin en is geïnteresseerd in dezelfde thema's als ik, zoals vrouwenrechten. Ik kijk ernaar uit om onze krachten te bundelen", is Bollen ambitieus. Lijnen heeft zelf ook complimenten voor haar nieuwe partijgenote: "Kaat gaat voor degelijkheid in haar vak, heeft lef en is ongelooflijk sympathiek. Ze doet geweldig werk in haar praktijk en neemt gedurfde standpunten in. Dat mag ik wel!"





Ook burgemeester Dalemans is tevreden en trots met de nieuwe naam: "Kaat is zeer gedreven en haar creativiteit en verfrissende ideeën zijn een ongelooflijke aanwinst voor de politiek in mijn gemeente. Samen met Nele hebben we nu twee sterke dames die de lijst met hun kracht en flair naar een hoger niveau zullen tillen", glimlacht hij. Volgens het duo Dalemans-Lijnen kan Bollen een nieuwe dimensie van zichzelf laten zien.





Schepenambt

"De mensen kennen Kaat voornamelijk als seksuologe, maar er zit veel meer in haar. Ze is zeer creatief, intelligent en kan goed out of the box denken." De bewondering is alvast wederzijds. "HE Lijst Burgemeester heeft de voorbije zes jaar met veel ambitie beleid gevoerd en de lat hoog gelegd. Daarnaast is de burgemeester een figuur die zich onder de mensen begeeft. En dat soort politiek spreekt me erg aan", oppert Bollen zelf.





Dat een bekend figuur ook carrière kan maken in de politiek, is al langer duidelijk. Zo werd Jasmine Vangrieken in buurgemeente Lommel in 2013 schepen. Bollen blijft voorzichtig, maar sluit een schepenambt niet uit. "Ik ga er voorlopig niet van uit, maar moest het zover komen, dan wil ik er wel plaats voor maken. Ik ben zelfstandige, dus heb ik de luxe dat ik mijn agenda zelf kan indelen", besluit Bollen.