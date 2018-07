"Op het teeterboard kan het snel misgaan" ACROBAAT CIRQUE DU SOLEIL BEZOEKT THUISFRONT NA ZEVEN MAANDEN BIRGER VANDAEL

02u44 0 Hechtel-Eksel Als acrobaat bij Cirque du Soleil reist Danny Vrijsen uit Hechtel-Eksel de wereld rond. Overal waar hij komt, gaan de handen op elkaar voor zijn stuntwerk. Deze week is hij voor het eerst in zeven maanden nog eens thuis in België. "Ik wil iedereen bezoeken en werken aan mijn huis, maar zal toch moeten blijven trainen", legt hij uit.

Danny (29) werkte voor het eerst voor Cirque du Soleil in 2013 tijdens een 'special event' dat plaatsvond in het Russische Kazan. Sinds september 2014 is hij actief voor Amaluna, de show van Cirque du Soleil. "Daarmee heb ik het einde van de Noord-Amerikaanse tour meegemaakt doorheen onder meer Washington DC, Atlanta en Houston. Vervolgens deed ik mee aan de Europese tour, die twee jaar duurde en onder meer halt hield in Madrid, Londen, Parijs, Frankrijk, Wenen en Rome. Momenteel ben ik bezig aan onze Zuid-Amerikaanse Tournee. We traden al op in Paraguay, Uruguay, Brazilië, Argentinië en Chili. Als ik het begin op te noemen, schrik ik er zelf van waar we al overal zijn geweest", lacht Danny.





Na zijn opleidingen aan circusschool ESAC in Brussel heeft Danny zich samen met twee Fransmannen gespecialiseerd in het 'Teeterboard'. Dat is een soort springplank waarop acrobaten de zotste salto's en skills vertonen. Op die manier maakte hij naam in Europa tot hij met een andere groep na zeven jaar als professional werd opgemerkt door Cirque du Soleil. "Dat teeterboard blijft nog steeds een van de zotste dingen waarmee ik heb opgetreden. Het vergt veel training, focus en vertrouwen. Het blijft gevaarlijk omdat het snel mis kan gaan", stelt Danny.





De tournee hield ook halt in Knokke en Brussel, waar Danny optrad voor tal van BV's. "Er kwamen toen bussen vanuit Limburg met familie en vrienden en dat vond ik schitterend. Optreden voor eigen volk brengt misschien wel wat extra druk. Ik wil natuurlijk altijd alles geven, maar als je eigen mensen meekijken, wil je zeker geen foutjes maken", blikt Danny met de glimlach terug.





Toch is het onvermijdelijk dat er bij de circusbende ooit iets misloopt. "We doen tot tien shows per week en hebben een team van meer dan 120 personen. Uiteraard zijn we geen robots, dus ooit glijdt er iemand uit, zingt een zangeres een verkeerde noot of vergeet de lichtman de volgspot. Het is juist de kunst om dit niet te tonen op het podium.





En als we de slappe lach krijgen, levert dat nog grappige bloopers op voor achteraf."





Montreal

Een droomjob heeft Danny dus, maar hij benadrukt graag dat het ook keihard werken is. "Hopelijk kan ik nog zolang mogelijk blijven vliegen, al ben ik ook aan het trainen voor minder belastende circusdisciplines. Daarmee kan ik later een act of show maken", blikt Danny alvast vooruit. Over een drietal weken trekt Danny verder naar Montreal voor extra trainingen.