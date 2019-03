‘Naya de wolf’ verovert nu ook Instagram: “Jo alpaca’s, wa make?” Birger Vandael

23 maart 2019

15u35 0 Hechtel-Eksel Wolven Naya en August zijn trending. Niet alleen in weilanden met schapen en alpaca’s in Noord-Limburg, maar sinds kort ook op Instagram. Wie er achter het profiel ‘Nayadewolf’ schuilt, is voorlopig nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat enkele carnavalsliefhebbers uit Hechtel-Eksel meer weten.

De ludieke inhoud van het profiel werd al bij het begin duidelijk. Zo droeg Naya een kerstmuts op 24 december 2018 en alludeert ze op de consumptie van enkele alcoholische dranken. De woonplaats wordt beschreven als Bosland. ‘Sheep lover’ staat er verder bij de beschrijving, dat hebben we deze week opnieuw gemerkt. Er wordt ook gealludeerd op een relatie met August en de komst van een klein wolvenwelpje. Wie op de YouTube-link klikt, komt uit bij een liedje van carnavalsvereniging ‘Het Zoer Beslaag’. Zij wonnen dit jaar met het thema 'CarNayaval’ en bijhorende wagen Eksel carnaval. Iedereen in de gemeente weet dat ze niet verlegen zijn om een straffe stunt.

Limburgs dialect

Dankzij een bericht deze week is het profiel plots enorm populair geworden. Daarin wordt een artikel van onze krant getoond met betrekking tot het doodbijten van de alpaca’s. Het profiel van Naya reageert hierop in Limburgs dialect:

“Dus ik zware nachtdienst gehad weetge, veel kilometers gemaakt enzo. Kom ik in Peer drie alpaca’s tegen in een wei. Kzeg zo van “jo alpaca’s wa make?”, zegt die ene van “meh zijt gij nie die Naya de wolf?”. Ik zeg “jazeker was uw probleem?” Komt die aan da hek groot doen. Ik zeg “kijk alpaca nie fokke zware nacht gehad”. Weet ge wa die toen zeg?? “Meh vanneweek 3 schapen dood gebeten gij, laffe immigrant”. Dus ik van “jong palettekop, ik ben ‘t inheemse soort van ons twee he, voorwa staat ge achter draad denk ge, pannekoek”. - “Ja moogt ge blij om zijn anders had ge al lang petse gehad” En mee dat die da zeg tuft die in mijn gezich. Enja als ge in mijn gezich tuft dan flip ik altijd he..”

Vrij vertaald betekent dit zoveel als: “Ik heb deze week een zware nachtdienst gehad en daarin legde ik een grote afstand af. In Peer kom ik drie alpaca’s tegen en vraag ik: hoe gaat het? Ze vroegen me of ik Naya de wolf was, wat ik bevestigde. Daarna deden ze wat moeilijk, waarop ik zei dat ik een zware nacht had gehad. Ze verweten me dat ik drie schapen heb doodgebeten en noemden me een “immigrant’. Ik vroeg hen waarom ze dan achter een draad stonden. Toen ze op mij spuwden, heb ik me laten gaan." In de tekst komen enkele citaten uit onder meer de VTM-serie ‘Spitsbroers’, waarin personage Ibrahim de show stal met enkele leuke (Genkse) uitspraken.

Het bericht had al snel meer dan 350 ‘likes’ en het profiel heeft inmiddels meer dan 500 volgers. Het toont aan hoe het wolvenverhaal in het noorden van de provincie leeft. We zijn alvast benieuwd naar de volgende updates.