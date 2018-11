“Hopelijk geeft dit hooggevoelige kinderen een houvast” ‘Ervaringsdeskundige’ Yoke Goris (56) brengt op Rode Neuzen Dag boek ‘Alex en de Drakensteen’ uit Birger Vandael

29 november 2018

20u00 0 Hechtel-Eksel Als kind merkte Yoke Goris (56) uit Hechtel dat ze anders was dan haar leeftijdsgenootjes. Pas op latere leeftijd ontdekte ze dat het kwam omdat ze hooggevoelig is. Haar levensverhaal verwerkte ze in haar allereerste boek ‘Alex en de Drakensteen’. Niet toevallig komt dit uit op Rode Neuzen Dag. “Ik hoop zo kinderen met gelijkaardige gevoelens te bereiken.”

Op Yokes schoolrapport stond vaak dat ze verstrooid was in de klas en met haar hoofd ergens anders vertoefde. “Ik denk dat ik toen al op de vlucht was voor de emoties waar ik geen vat op had.” Intussen is Yoke mama van twee zonen en heeft ze er sinds kort zelfs een schattig kleindochtertje bij. De Hechtelse bundelde dit voorjaar haar ervaringen in een verhaal. “Ik werd daarbij extra getriggerd door het verhaal van de vijftienjarige jongen die in Grimbergen dood werd teruggevonden en zelfdoding bleek gepleegd te hebben. Omdat ik halftijds in het Mariaziekenhuis Noord-Limburg werk, zie ik met eigen ogen dat depressies op almaar jongere leeftijd voorkomen.”

In het verhaal ‘Alex en de Drakensteen’ heeft het hoofdpersonage het moeilijk op school. Klasgenoten doen vervelend tegen hem en daardoor is hij vaak alleen. Hij voelt zich anders, waardoor hij onzeker en verward wordt. “Hij is inderdaad hooggevoelig en dat komt de lezer ook te weten”, stelt Yoke. “Alex zoekt vervolgens de natuur op om tot rust te komen. Hij ontspant aan het water en bij een waterval en ontdekt zichzelf in de buitenlucht. In een grot ontmoet hij vervolgens een draak waarmee hij een vriendschap opbouwt die hem weer kracht geeft.”

Kracht van kristallen

Een sleutelrol in het verhaal is weggelegd voor een speciaal kristalsteentje. Yoke kent hier alles van, want ze maakt juwelen met edelstenen, organiseert workshops rond het thema en schrijft meditaties met een bepaalde kristal. “Kinderen zoeken houvast bij een lapje of een knuffel. Al in de oertijd hadden ze deze reflex en kristalsteentjes hebben altijd gezorgd voor kracht en energie. Daarom duikt in het verhaal ook de ‘Drakensteen’ op. Dat is een soort kristal die je als hulpmiddel kan gebruiken bij de zoektocht naar houvast en effectief ondersteunend werkt voor kinderen. Het levert meer zelfvertrouwen en meer geloof in zichzelf op. Zo’n leuke naam is natuurlijk ideaal om kinderen te bereiken en er een verhaal rond te bouwen. Achteraan in het boek krijg je als lezer ook uitleg hierover en ontdek je waar je deze kristal kan vinden.”

Ondertussen passeerde Yoke al bij drie scholen om het boek voor te stellen. “Ik maak er telkens een interactieve sessie van met attributen om kinderen te betrekken. De komende maanden staan er nog meer bezoeken aan bibliotheken en scholen te wachten.” Rode Neuzen Dag zamelt geld in om scholen te steunen het mentaal welzijn van jongeren aan te pakken en dit boek past perfect bij de actie. ‘Alex en de Drakensteen’ wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout en kost 14,99 euro. Het is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel.