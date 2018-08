"Hij droeg zijn voetbalmaten in zijn hart" TOERNOOI HERDENKT JURGEN GEYS (45) JAAR NA OVERLIJDEN BIRGER VANDAEL

23 augustus 2018

02u36 0 Hechtel-Eksel De 45-jarige Jurgen Geys voetbalde bij de veteranen van KFC Eksel en bereidde zich voor op een triatlon, tot hij op een ochtend in augustus 2017 niet meer wakker werd. Een jaar later, nu zaterdag, organiseren zijn ploegmaten een memorialtoernooi. "Hij werd door zovelen geapprecieerd en graag gezien", vertelt weduwe Annick Van den Bosch.

De voetbalnamiddag vindt plaats op de velden van KFC Eksel, de ploeg waar Jurgen ook nog voormalig speler en trainer van het eerste elftal was. Aan het toernooi nemen verscheidene ploegen deel waarvoor Jurgen zich inzette. "Voor ons wordt het een dag vol confrontaties en emoties, maar we zijn de veteraren heel dankbaar voor het opzet en de mogelijkheid om veel oude bekenden terug te zien", stelt Annick. "Zijn ploegmaten hadden bij Jurgen een speciale plaats in het hart. Hij trapte zijn eerste balletje bij Eksel en bij de veteranen kwam hij thuis. Hij vertelde me ooit verhalen over hoe hij de ploeg nieuw leven inblies en nieuwe leden ging zoeken. Uiteindelijk ging het zelfs zo ver dat hij de vrienden van 't Kamp (Leopoldsburg in de volksmond, red.) optrommelde en overtuigde aan te sluiten. Elke donderdagochtend glimlachte hij, omdat hij 's avonds weer mocht gaan trainen."





Het afgelopen jaar kreeg Annick veel steun van de vrienden van Jurgen, die hij in tal van sporttakken had. "Als het voetbalseizoen stil lag, dan zocht hij een uitdaging in tennis, lopen, zwemmen en uiteindelijk ook triatlon", vertelt Annick. "Zonder sport kon hij niet, het was een uitlaatklep, een manier om te ontspannen en om met mensen in contact te komen."





Bompa in ziekenhuis

Annick probeert naar eigen zeggen te leven op een manier waar Jurgen trots op zou zijn. Ze heeft gelukkig ook veel mooie herinneringen om te koesteren. "Een anekdote die me altijd is bijgebleven, is er één met bompa Jef. Hij was Jurgens trouwste supporter. Toen Overpelt kampioen speelde, was bompa ook van de partij. Na de match vloeiden de pintjes rijkelijk en op het einde van de avond was het vat bij bompa letterlijk en figuurlijk af. Hij eindigde zelfs in het ziekenhuis, tot groot ongenoegen van de familie, maar achteraf werd er nog vaak gelachen om het verhaal. Jurgen vond dat zijn grootste fan het recht had om eens goed door te zakken na alle kilometers die hij al had afgelegd om zijn kleinzoon te zien shotten", glimlacht Annick.





Mont Ventoux

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Jurgens zonen Jef en Vic voetballen al sinds hun vijfde en komen nu uit voor Lommel en KESK Leopoldsburg. "Sport werd hen met de paplepel ingegeven", stelt Annick. "Vier jaar geleden hebben ze samen in Frankrijk de Mont Ventoux opgefietst en net voor zijn dood volgde de Stelvio in Italië. Samen met zijn zus Sandra deden ze dat bij wijze van herinnering dit jaar opnieuw. Ook al had Sandra voor april nog nooit op een fiets gezeten. Bij de 'Geysjes' zit het blijkbaar in de genen", besluit Annick.