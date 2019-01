“En plots is Naya niet meer beschermd”: biologen vrezen dat wolvin zich niet kan voortplanten door beslissing Raad van State Toon Royackers

17 januari 2019

10u29 0 Hechtel-Eksel Paniek bij biologen en dierenliefhebbers. Door een uitspraak van de Raad van State valt de wettelijke bescherming van wolvin Naya en wolf August weg. Beide wolven dartelen al een jaar door onze Limburgse natuur. Er is grote hoop dat het koppeltje deze lente zelfs samen voor kleine wolfjes gaat zorgen. “En net nu is het wolvenkoppel de facto vogelvrij verklaard voor jagers,” trekken milieujuristen aan de alarmbel.

Bizar genoeg is het juist door een juridische procedure van ‘Vogelbescherming Vlaanderen’, dat de wolven in Vlaanderen vandaag hun bescherming weer kwijt zijn. Vogelbeschermers trokken deze maand naar de Raad van State, omdat jagers sinds 2016 weer op vogels zoals spreeuwen, eksters en kraaien mogen schieten. Met wolven heeft dat uiteraard niets te maken. Maar in 2016 werd de bescherming van verschillende soorten in Vlaanderen gewijzigd: enkele vogels zijn sindsdien minder beschermd, terwijl de bescherming van de wolf toen juist nadrukkelijk werd vastgelegd. Vogelbescherming Vlaanderen wilde met een juridische procedure de vogels opnieuw meer bescherming bieden, en ze kregen daarvoor ook gelijk bij de Raad van State. Alleen heeft die nu kennelijk alle regels uit 2016 vernietigd: dus ook de nadrukkelijke bescherming van de wolf.

Wolvenhaters

“Helaas is er inderdaad een betreurenswaardig neveneffect opgedoken,” zo slaat ook bioloog Dirk Draulans alarm op Facebook. “Het volledige besluit van 17 juni 2016 is effectief vernietigd. De facto betekent dit dat wolven Naya en August - en eventuele andere wolven in Vlaanderen - momenteel hun bescherming kwijt zijn. Dat is een ramp, gezien de vele wolvenhaters die in Vlaanderen rondlopen. Vogelbescherming Vlaanderen betreurt dat het is gebeurd, maar benadrukt dat zij nooit de vernietiging van het volledige besluit heeft gevraagd. De kans is groot dat de jagers al op de hoogte zijn van dit neveneffect,” vreest Draulans. “Want de Hubertus Vereniging Vlaanderen zal het arrest dus ook wel ontvangen hebben.”

Neerschieten

Wat als een jager straks één van de wolven neerschiet? Milieujurist Hendrik Schoukens van de Universiteit Gent vreest alvast voor de gevolgen. “Wat kan het Agentschap voor Natuur en Bos nu nog doen als een particulier een wolf schiet of vangt in een klem? Als iemand dat voor een rechtbank zou brengen, zullen juristen er een stevige kluif aan hebben.” Het Agentschap Natuur en Bos laat weten dat de wolf volgens hen wél nog beschermd is. Maar veel milieujuristen zijn het daar dus niet mee eens. Zij vragen om snel een ‘reparatiedecreet’ te stemmen, zodat de wolf in Vlaanderen toch weer officieel haar beschermstatus krijgt. “Dit alles is rampzalig, omdat het niet uitgesloten is dat het wolvenkoppel in het Limburgse heide- en bosgebied in de lente jongen krijgt. Of hoe een zeldzame diersoort in de problemen kan komen door barslecht beleid,” stelt bioloog Dirk Draulans boos of Facebook.