“De halve gemeente is betrokken!” Totaalspektakel ‘Onze Groote Oorlog’ vertelt lokaal verhaal van WOI Birger Vandael

06 november 2018

13u55 28 Hechtel-Eksel Aanstaande vrijdag is het zover: dan gaat het totaalspektakel ‘Onze Grote Oorlog’ in première. Voor dit project sloegen de Koninklijke Fanfare Eendracht Eksel en het Koninklijk Toneelgezelschap Berk en Breem de handen in elkaar. De kerk van Hechtel wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot schouwburg.

De Fanfare en het Toneelgezelschap – dat werd opgericht als extra inkomst voor de Fanfare – bestaan dit jaar 130 jaar, terwijl Wapenstilstand exact 100 jaar geleden is. Zie daar de insteek voor het nieuwe totaalspektakel. “We gingen van start met het muziekstuk ‘De Engelenburcht’ dat in Tildonk gecomponeerd werd voor een gelijkaardig stuk. Niet evident om daarop een oorlogsdrama te schrijven”, vertelt regisseur Stefan Nouwen.

Het verhaal kreeg uiteindelijk een lokale insteek. “We wilden het dagelijkse leven bij het gewone volk in een stuk gieten”, verklapt Nouwen. “Bovendien kozen we ervoor om een maatschappijkritische insteek te geven aan het verhaal. Daarom tonen we bij het begin beelden van vluchtelingen en muren anno 2018. Vervolgens gaan we terug in de tijd tot 1914, om zo te tonen dat bepaalde thema’s nog steeds actueel zijn. De Dodendraad van toen zie je vandaag terug bij de muur in Mexico. Destijds vluchtten twee miljoen Belgen naar andere oorden en ze werden overal opgevangen. Vandaag zijn we bang voor vluchtelingen, we drukken het publiek zo met de neus op de feiten.”

Thema’s van toen zijn vandaag nog steeds actueel: de Dodendraad zie je vandaag bij de muur in Mexico Stefan Nouwen

Het werkelijke verhaal start met de intrede van de soldaten in ons land en de bijhorende opeisingen, hongersnood en voedselbedeling. “In de tweede scène vertellen we in zes taferelen over ‘de brand van de Locht’. Na de dood van een Duitse soldaat werden er meer dan twintig boerderijen in brand gestoken”, stelt Nouwen. Vervolgens vertelt het verhaal over onder meer de frontbrieven, de gesneuvelden en de bevrijding. Als afsluiter gaat men terug van 1918 naar 2018. “Want de problemen van toen, zijn de problemen van vandaag. En we moeten leren uit het verleden. Dat is een beetje de onderliggende boodschap”, knipoogt Nouwen.

Om zo’n uitgebreid verhaal met lokale elementen te vertellen, moesten de makers ook heel wat opzoekwerk doen. “Naast het internet hebben we ook hulp gekregen van de Heemkundige Kring en vonden we leuke dingen terug in de werken van de Hechtelse schrijver Joseph Bussels en in de dagboeken van Lode Schutjes. Ook toen was er trouwens al ramptoerisme, want mensen uit de hele streek kwamen kijken naar de boerderijen in puin. Dat leverde heel wat materiaal op, dat we eerder al in een expo toonden. Die negen panelen met elk een eigen thema zullen achteraan in de kerk geplaatst worden, zodat iedereen kan nagenieten.” Ook de namen van de vijftien gesneuvelden uit Hechtel-Eksel zullen getoond worden.

Er zijn nog drie andere voorstellingen op 10, 16 en 17 november. In totaal zullen zo’n 1.600 mensen komen kijken. Meer dan 60 muzikanten, 50 toneelspelers en 20 figuranten doen mee aan de voorstelling. “De halve gemeente is dus betrokken bij het project”, lacht Nouwen. De vorige stukken van de toneelvereniging leverde pareltjes op als Leyn Weckx (2004) en ‘Herfststorm’ (2008, samen met Harmonie Bergengalm Hechtel). Niemand twijfelt eraan dat dit nu anders zal zijn.

Tickets via www.berkenbreem.be

Burgemeester speelt rol van... burgemeester

Regisseur Stefan Nouwen kreeg veel hulp van de mede-auteurs en co-regisseurs Cora De Graef en Hubert Stalmans. Dirigent is Jens Gaethofs, hij is verantwoordelijk voor de leiding van het fanfareorkest. Het ervaren technisch team staat onder de verantwoordelijkheid van Johan Helsen. Ook opvallend is de rol van burgemeester Jan Dalemans (HE), hij speelt de rol van zijn voorganger tijdens de oorlog. Schepen van Cultuur Jan Vangenechten (CD&V) heeft eveneens een rol gekregen.