Zware klap op Kempische Steenweg Toon Royackers

14 april 2019

16u07 1 Hasselt Zondagmiddag is een bestuurder zwaargewond geraakt na een ongeval op de Kempische Steenweg, net op de gemeentegrens van Hasselt en Zonhoven.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.15 uur aan het kruispunt met de Ranonkelstraat. Eén bestuurder die vertraagde om af te slaan richting Zavelvennestraat, werd achteraan aangereden door een andere automobilist. Door de slag schoof de eerste wagen nog vooruit om tegen een verlichtingspaal tot stilstand te komen. De bestuurder zelf werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was ook even één rijstrook versperd in de richting van Hasselt, maar takeldiensten kregen de rijbaan snel weer vrij.