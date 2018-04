Zware klap op Grote Ring 10 april 2018

02u28 1 Hasselt Bij een ongeval op de Grote Ring zijn gisterochtend twee gewonden gevallen. Ook het verkeer ontsnapte niet aan de gevolgen.

Het ongeval gebeurde kort voor 11 uur, ter hoogte van het kruispunt van de Gouverneur Roppesingel met de Luikersteenweg. Twee auto's botsten tegen elkaar, waarop één van de wagens in de vangrails op de middenberm eindigde. Het ongeval moet alleszins het gevolg geweest zijn van één van de betrokkenen die door het rode licht gereden is.





Twee gewonden

Twee ziekenwagens snelden ter plaatse om de slachtoffers te helpen. Inzittenden Gerarda T. (61) uit Hasselt en Aldwin C. (27) uit Scherpenheuvel-Zichem raakten allebei gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Geen van hen bleek er evenwel erg aan toe te zijn.





Ook ploegen van politiezone Limburg Regio Hoofdstad snelden ter plaatse. Omdat de betrokken auto's het kruispunt deels blokkeerden, sloten de agenten noodgedwongen enkele rijvakken af. Daardoor verliep het verkeer in de omgeving van de Gouverneur Roppesingel even moeizaam. Takeldiensten kregen het kruispunt kort voor de middag evenwel weer vrij. (RTZ)