Zware boete na vluchtmisdrijf 23 mei 2018

De politierechter in Tongeren heeft een 43-jarige man uit Hasselt veroordeeld tot een boete van 3.360 euro en legde hem drie maanden rijverbod op omdat hij een ongeval had veroorzaakt en daarna vluchtmisdrijf pleegde. Na het rijverbod moet de veertiger medische en psychologische proeven ondergaan evenals theoretische en praktische rijvaardigheidsexamens afleggen. Het ongeval gebeurde op 5 maart vorig jaar in Alken bij een gevaarlijke inhaalbeweging. Gelukkig waren er geen gekwetsten. De rechter was streng omdat de Hasselaar niet aan zijn proefstuk toe was.





(JEK)