Zuiden van provincie bedekt onder laagje sneeuw 27 februari 2018

02u58 0

Het zuiden van de provincie werd gisterenochtend verrast door een sneeuwbui. De standaard weermodellen hadden zelfs geen sneeuw voorzien.





Voor het grootste deel van de provincie bleef het bij enkele vlokken, op uitzondering van het zuiden waar in een mum van tijd een dun tapijt lag. In Tongeren, Riemst en heel Haspengouw, trok een sneeuwbui over. Volgens weerman Ruben Weytjens gaat om industriële sneeuw. "Die is ontstaan in de vochtige luchtmassa's boven de industriebekkens in Duitsland", zegt hij. "De weerkaarten gaven die buien niet weer, maar op de radar kon je iets meer dan een uur van tevoren zien wat er zou gebeuren."





Gezien niemand de sneeuw had verwacht, werden ook de strooidiensten verrast. In Tongeren geraakten auto's vast te zitten in de sneeuw, en postbodes geraakten met moeite vooruit. Ook in Wellen, Heers, Sint-Truiden en Borgloon kleurde het landschap in een mum van tijd wit. In Genk en Diepenbeek viel er wat uit de lucht, maar daar bleef het bij een oppervlakkig laagje dat al snel verdween. (MMM)