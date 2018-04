Zonnepanelenfraude: geen enkele eigenaar voor rechtbank 25 april 2018

Alleen een installatiebedrijf uit Hasselt, de zaakvoerder ervan en een keurder moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden wegens keuringsfraude met zonnepanelen-installaties. Opvallend is dat de zeven eigenaars van de zonnepanelen buiten vervolging zijn gesteld door de raadkamer. De doorverwezen partijen moeten zich verantwoorden voor valsheid in geschrifte en informaticabedrog. Het was netbeheerder Infrax die klacht indiende tegen het Hasseltse bedrijf. De installaties werden net gekeurd voordat ze de subsidies verlaagden. Tussen 2009 en 2012 verlaagde de Vlaamse regering meermaals de subsidies voor zonnepanelen. De groenestroomcertificaten werden stelselmatig verminderd, maar door de fraude werden toch nog de hogere groenestroomcertificaten opgestreken. (BVDH/MMM)