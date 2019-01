Zo gaat het nieuwe Kapermolenpark er straks uit zien Park krijgt heuvel, vleermuizenkelder en amfitheater Toon Royackers

13u28 0 Hasselt Volgende week beginnen de werken aan het Kapermolenpark in het centrum van Hasselt. Een groot deel van het park gaat tijdens die werkzaamheden uit veiligheidsoverweging even dicht. Maar tegen de zomer moet het nieuwe domein mét amfitheater, een eigen kunstmatige heuvel, wandelpaden door het water, én een grote vleermuiskelder haar poorten openen. De rivier de Demer krijgt zelfs een eigen aftakking naar de gekende parkvijver.

“Het heeft misschien allemaal iets langer geduurd dan gepland,” legt schepen van leefmilieu Joost Venken (Rood-Groen) uit. “Maar daardoor hebben we nu ook heel wat meer subsidies binnen gehaald van de hogere overheid. Onder meer de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos betalen mee voor de werkzaamheden. De eerste fase van de heraanleg kost twee miljoen euro, waarvan we bijna de helft terugkrijgen via subsidies. Het wordt trouwens een opvallend park, met helemaal in het midden een nieuwe ‘landmark’. We gaan er een kunstmatige heuvel aanleggen, vanwaaruit je een mooi zicht hebt op de groene omgeving.”

Vleermuizengrot en amfitheater

Die nieuwe heuvel is bovendien ‘hol’ van binnen. Want onderaan komt een kelder voor vleermuizen. Of dat bij valavond niet heel erg griezelig gaat worden? “Helemaal niet,” zo vindt de schepen. “Die vleermuizen horen hier thuis. Ze zitten al in Hasselt, en doorgaans zoeken ze een plekje in spleten en kieren van huizen. Maar die huizen worden tegenwoordig steeds beter geïsoleerd en dicht gemaakt. Daarom gaan we op deze plek kunstmatig een donker plekje creëren voor de vleermuizen. Je kan ze hier in de toekomst wellicht over het water zien scheren. Om dezelfde reden komt er nog een wand waar zwaluwen eveneens hun nest kunnen bouwen. Tegen een helling van de heuvel bouwen we een amfitheater voor evenementen.”

Stapstenen door het water

De Demer kronkel vandaag nog aan de noordrand net langs het park. Het is de bedoeling om die rivier meer in het park te krijgen. “Dat doen we door de centrale vijver met de rivier te verbinden via een nieuwe aftakking. Het water krijgt zo meer ruimte, en dat is goed voor de natuur en de vissen. Ook voor bezoekers willen het heel leuk maken. Er komen stapstenen door het water, en er zijn brugjes en paden over de vijver voorzien. Alle paden zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderkoetsen. Er komt een pad dat langzaam kronkelt naar de top van de heuvel, zodat ook zij van het uitzicht kunnen genieten.”

De werkzaamheden van fase 1 moeten tegen de zomer al klaar zijn. Nadien wordt het park in 2020 verder uitgebreid. Daarvoor zal de autoparking aan het voormalige zwembad langs de Elfde Liniestraat volgend jaar verdwijnen. Die zone wordt dan heringericht als een nieuwe speeltuin.