Zigzaggende bestuurder botst: auto in lichterlaaie 17 februari 2018

02u45 0 Hasselt Op de Kuringersteenweg in Hasselt is vrijdagavond omstreeks 17 uur een auto in lichterlaaie gevlogen na een botsing met een andere wagen. De bestuurder kon samen met zijn passagier en een kindje tijdig ontkomen.

Getuigen zagen de auto eerst nog gehaast tussen andere voertuigen slalommen. Net ter hoogte van het uitrittencomplex van de E313 in Kuringen knalde de zigzaggende bestuurder plots tegen een andere wagen aan. De klap was zo hevig dat de snelheidsduivel werd weggeslingerd naar de middenberm. Daar knalde zijn auto tegen een verkeersbord en op de vangrails. Meteen begon het wrak te smeulen. De bestuurder, een passagier én een kindje konden allemaal tijdig uit de auto springen. Even later stond de wagen al in lichterlaaie. De politie kon daardoor niet anders dan het verkeer in volle avondspits even stilleggen tot de brandweer de vlammen onder controle had. Agenten moesten de bestuurder ook even kalmeren, omdat hij klappen uitdeelde aan de tegenpartij. Het ongeval veroorzaakte tot na 18 uur bijzonder veel verkeershinder rond Kuringen. (RTZ)