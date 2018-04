Ziekteverzuim nergens hoger dan in Limburg 26 april 2018

02u26 21 Hasselt Het langdurig ziekteverzuim is bij Limburgse werknemers nog altijd merkelijk hoger dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die het HR-bedrijf Acerta en VKW Limburg vrijgegeven hebben.

In 2014 werd in onze provincie 3,32 procent van de werkuren niet gepresteerd wegens langdurig zieken. Dat zijn mensen die langer dan een jaar ziek zijn. Dat cijfer steeg vorig jaar tot 3,72 procent. Nergens in Vlaanderen is dat hoger. "Het grootste aantal langdurig zieken vind je bij de arbeiders", zegt Gert Mertens, directeur van Acerta in Limburg. "Nochtans zitten we vandaag met een krapte op de arbeidsmarkt."





Kortstondig ziekteverzuim

Ruben Lemmens van werkgeversorganisatie VKW pleit daarom voor controles, snelle consultaties bij de arbeidsgeneesheer en re-integratietrajecten. Ook voor het kortstondig ziekteverzuim - minder dan één maand - heeft Limburg overigens het Vlaams record. (RTZ)