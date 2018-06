Zeven agenten stand-by bij rechtszaak vroegere kindsoldaat 15 juni 2018

02u41 0

Een 35-jarige Nigeriaan verscheen gisteren voor de Hasseltse rechtbank om uitleg te geven bij de slagen en verwondingen die hij op 22 juli 2016 uitdeelde in de Hasseltse gevangenis. Uit alle veiligheid woonden zeven agenten de zitting bij. De gespierde man was rond zijn negende kindsoldaat in Nigeria, al ontkende hij tegen de rechter alles, inclusief zijn verleden.





De Nigeriaan zou destijds zijn medicatie krijgen in de cel, toen hij zonder enige aanleiding een thermoskan op het hoofd van een cipier sloeg. Vervolgens deelde hij slagen uit aan een tweede cipier en ook twee vrouwelijke cipiers deelden hierna in de klappen. Het was code rood in de cel en een dozijn cipiers sprongen bij. "Na twintig minuten stampen, slaan en bijten kon de man eindelijk geboeid worden", aldus advocate Sophia Lycops, die de burgerlijke partijen verdedigde. Twee slachtoffers waren tot het eind van de zomer werkonbekwaam. De procureur vorderde een celstraf van 26 maanden.





Advocate Nathalie Goedertier onderstreepte dat haar cliënt een zware jeugd heeft gehad. De beklaagde zelf ontkende alles. De Nigeriaan kreeg ooit al tien jaar voor slagen en verwondingen en werd verschillende keren veroordeeld.





Vonnis op 5 juli. (BVDH)