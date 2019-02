Zestiger die vriendin (36) neerschoot, dood teruggevonden in Hasselts hotel Redactie

27 februari 2019

15u03 0 Hasselt De gepensioneerde beroepsmilitair uit Tongeren die dinsdag zijn 36-jarige vriendin neergeschoten heeft langs een landelijke weg in Velm, werd woensdag dood aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad.

Het 36-jarige slachtoffer werd dinsdagnamiddag gevonden in Velm. Ze bleek een schotwonde te hebben, maar was gelukkig niet kritiek. Ze kon ook zelf de schutter aanduiden: een vriend uit Tongeren.

Speciaal interventieteam

De politie omsingelde diezelfde avond de woning van de verdachte in de Muntstraat, in het centrum van de stad. Er werd zelfs beroep gedaan op het speciale interventieteam, maar in de woning bleek niemand aanwezig te zijn.

Later werd de auto van de verdachte gevonden en intussen heeft de politie ook de man zelf aangetroffen in het Yup-hotel, in de Thonissenlaan Hasselt. Daar heeft hij zich wellicht van het leven beroofd. Een wetsarts is ter plaatse voor verder onderzoek.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op www.zelfmoord1813.be, of het gratis nummer 1813.