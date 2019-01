Zes rijbewijzen ingetrokken tijdens eerste grote controle van 2019 Toon Royackers

04 januari 2019

16u14 0 Hasselt De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft tijdens de eerste grote verkeersactie van 2019 al meteen zes rijbewijzen moeten intrekken. De actie vond donderdag plaats op verschillende wegen in de zone. Onder meer een bestuurder met te veel passagiers aan boord, en een automobilist die 60 per uur te snel reed, liepen tegen de lamp.

In totaal werden tijdens de actie 431 bestuurders aan de kant gezet voor alcohol- en drugscontroles. Drie bestuurders bliezen positief en nog eens drie andere bestuurders waren onder invloed van drugs. Allemaal mochten ze hun rijbewijs voorlopig inleveren. De politie stelde zich ook op voor algemene snelheid- en verkeerscontroles. Eén motorfietser bleek niet eens in het bezit van een rijbewijs. Hij reed ook met een niet-verzekerde en niet-ingeschreven motor rond. Een andere bestuurder reed 150 km per uur, waar slechts 90 toegelaten is. Een automobilist liep tegen de lamp terwijl hij zes passagiers vervoerde. Zijn wagen was maar geschikt voor vier passagiers.