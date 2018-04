Zes maanden cel voor Hasselaar die ex verwondde 26 april 2018

Een Hasselaar (35) met Turkse roots is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zes maanden omwille van het toebrengen van slagen en verwondingen bij zijn ex-partner. De feiten speelden zich af op 4 juni 2016 in Hasselt. Op foto's was duidelijk te zien dat het slachtoffer een zwelling en verkleuring van de voet had opgelopen. De man krijgt ook een boete van 300 euro. (BVDH)