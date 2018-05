Zes illegalen in truck 19 mei 2018

Een trucker heeft vrijdagochtend om zeven uur alarm geslagen nadat hij verdachte geluiden hoorde in het laadruim van zijn vrachtwagen. Hij parkeerde zijn truck langs de Luikersteenweg. Een toegesnelde politiepatrouille opende daar de deuren, en zag zes mensen zitten. Twee personen in de oplegger sprongen snel naar buiten en liepen weg. Vier anderen werden ter plaatse ingerekend en meegenomen voor verhoor. De politie kon in de buurt nog een persoon oppakken die was weggelopen, maar zijn zesde kompaan was al spoorloos verdwenen. De vijf aangehouden personen bleken allemaal illegaal in ons land te verblijven. De lokale politie maakte het vijftal daarom over aan de Dienst Vreemdelingenzaken. (RTZ)