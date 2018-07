Zes extra verplaatsbare camera's tegen overlast 28 juli 2018

02u24 0 Hasselt Om de overlast aan te pakken, huurt de stad Hasselt zes bijkomende verplaatsbare camera's. Het totale aantal komt zo op acht. "Deze camera's zijn een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen onder meer sluikstorters. En met succes, want in de eerste helft van 2018 werden in Hasselt onder meer dankzij deze camera's 142 pv's opgesteld voor een GAS-boete" zegt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).

Dergelijke GAS-boetes worden uitgeschreven voor overlast zoals sluikstorten, wildplassen of geluidsoverlast. Overtreders riskeren telkens een boete tot 350 euro.





"Sinds de zomer van 2017 zetten we twee mobiele camera's in om nog sneller overtreders te kunnen betrappen en overlastfenomenen een halt toe te roepen", verduidelijkt Vananroye.





"Met succes, want ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal pv's licht gedaald. Een teken dat onze ketenaanpak, die begint bij ontrading tot een mogelijke boete, vruchten afwerpt. Overtreders weten dat hun gedrag niet langer ongestraft blijft."





De verhoging van twee tot acht verplaatsbare camera's brengt het totaalbudget op 100.000 euro per jaar.





Pakkans verhogen

"Daardoor kunnen we bij meldingen van overlast nog korter op de bal spelen. Een camera die vandaag in een bepaalde Hasseltse buurt actief is, hoeft op die manier ook niet meteen ingezet te worden op een andere plaats. We verhogen zo de pakkans van overtreders", benadrukt Vananroye. "We onderstrepen ook graag dat we de meldingen van inwoners zeer ernstig nemen. Als bestuur willen we ons blijvend inzetten voor een Hasselt waar het goed wonen, leven en werken is. Eén Hasselaar op vijf geeft aan last te hebben van hinder in de buurt en hoewel we daarmee bij de betere centrumsteden zijn, moet dat altijd nog omlaag."





Naast deze camera's zijn er ook de meer dan dertig Hasseltse gemeenschapswachten en 160 vaste camera's in en rond de binnenstad, aangevuld met ANPR-camera's op invalswegen.





(BVDH)