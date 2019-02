Zakenblad Forbes zet Limburgse op toplijst ‘beloftevolle onderzoekers voor de toekomst’ Hannelore Bové geroemd om methode om roetdeeltjes in menselijke stalen terug te vinden Toon Royackers

12 februari 2019

19u01 0 Hasselt De Limburgse dokter Hannelore Bové (28) van de Universiteit Hasselt wordt door de Amerikanen gezien als een onderzoekster die onze toekomst mee vorm zal geven. Ze ontdekte recent een manier om roetdeeltjes in menselijke stalen zoals bloed of urine terug te vinden. Zo kan ze heel precies bepalen wat de impact van luchtverontreiniging is op ons menselijk lichaam. Ze roept onze Belgische politici meteen op om dringend werk te maken van ‘schonere lucht’.

“Vroeger wisten we niet in welke mate roetdeeltjes binnenkwamen in ons lichaam”, legt Dr. Hannelore Bové uit. De onderzoekster uit Pelt is verbonden aan de Universiteit Hasselt, en zocht daar naar een manier op die vervuiling wél heel precies op te sporen. “We moesten aanvankelijk afgaan op toestellen die de luchtverontreiniging op verschillende plaatsen in ons land konden meten. Aan de hand waar een Belg dan woonde, konden we ongeveer schatten in welke mate die persoon werd blootgesteld aan slechte luchtkwaliteit.”

Bepalend voor onze toekomst

Maar via een techniek om roetdeeltjes op te sporen in het bloed en de urine kan het vandaag dus heel precies. Een techniek die de Limburgse dokter intussen op punt stelde. “We kunnen precies het effect op elk individu inschatten. En dat geeft ons meer mogelijkheden om de risico’s te bepalen en om patiënten beter te behandelen.” De ontdekking is ook het prestigieuze Amerikaanse zakenblad Forbes niet ontgaan. Sinds zeven jaar stelt het magazine een lijst samen van personen onder de dertig jaar, die onze toekomst vorm zullen geven. In die lijst komen de belangrijkste jonge onderzoekers, ondernemers, kunstenaars en beroemdheden aan bod. En deze keer pronkt dus ook de Limburgse onderzoekster Hannelore Bové aan de top.

Dringend strengere normen nodig

“Ja trots ben ik wel op deze vermelding”, laat ze zelf weten. “Het is een enorme erkenning. Maar het onderzoek is zeker nog niet af. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet goed welk effect die roetdeeltjes hebben bij zwangere vrouwen. Komt die vervuiling ook bij de foetus terecht, of is het alleen de zwangere vrouw die het roet in haar bloed krijgt? Daar gaan we nu nog verder aan werken.” Volgens de onderzoekster is er echter ook dringend werk voor onze Belgische en Europese politici. “Nu zijn de Europese normen voor roetvervuiling nog minder streng dan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Met ons onderzoekt blijkt nu duidelijk hoe schadelijk de effecten zijn op onze gezondheid. Het lijkt me dus logisch dat we de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie hanteren, om de roetvervuiling in ons land terug te dringen. België scoort op het vlak van propere lucht trouwens al bij de slechtste landen van Europa. Dat moeten we snel keren, in het belang van onze gezondheid.”