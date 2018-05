Woontoren enkel voor jongeren mag niet UNIA FLUIT STAD HASSELT TERUG TOON ROYACKERS

24 mei 2018

02u52 0 Hasselt Een woontoren met 76 flats en studio's enkel voor jonge mensen tot 32 jaar? "Pure discriminatie," zo zegt Unia, het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding. De stad Hasselt wou als eerste in ons land zo'n toren bouwen aan het Kapermolenpark. Maar juristen fluiten het bestuur terug.

"Het idee is prima, maar de uitwerking is amateuristisch," zo stelt oppositieraadslid Rik Dehollogne namens N-VA. "We begrijpen best dat er in Hasselt dringend nood is aan meer 'starterswoningen'. Voor jongeren en jonge gezinnen is het ontzettend moeilijk om nog iets betaalbaars te vinden. Dat de stad met haar nieuwe Kapertoren een reeks appartementen en studio's wil voorzien voor jonge bewoners is prima. Alleen moesten we wel even in de ogen wrijven toen we in 2015 de voorwaarden lazen. Blijkbaar mag iedereen de dure studio's en appartementen kopen, maar moet een van de bewoners wel telkens 31 jaar of jonger zijn. Dat is pure discriminatie op basis van leeftijd, en dat is volgens de huurwet absoluut niet toegelaten. Wij waarschuwden daar meteen voor, maar dat werd destijds weggelachen."





Duurder dan elders

Intussen kwamen wel klachten binnen bij Unia, en die werden allemaal grondig onderzocht. "Voor alle duidelijkheid: wij hebben die klachten niet zelf ingediend," benadrukt Dehollogne. "Maar in haar oordeel is Unia wel heel duidelijk. Dit is in strijd met de antidiscriminatiewetgeving, dus moet de stad de leeftijdsbeperking voor de bewoners weer schrappen. Het bizarre gevolg? Deze appartementen en studio's zijn nu in verhouding een stuk duurder dan elders in Hasselt, en ze gaan wellicht alweer naar gefortuneerde mensen die met pensioen zijn. Het doel om jonge mensen aan te trekken is compleet mislukt. Hallucinant, toch?"





Erfpacht

Schepen voor wonen Kevin Schouterden (sp.a) betreurt dat het project niet kan doorgaan zoals destijds gepland. "Er was advies ingewonnen bij notarissen, en daardoor leken de voorwaarden juridisch afdwingbaar. Serviceflats mag je ook alleen maar bewonen als je ouder bent dan 65 jaar, dus daar gelden even goed leeftijdscriteria. Wij wilden het omgekeerde doen voor jongeren, maar kennelijk mag dat niet op deze manier. Heel vervelend, want de vraag voor starterswoningen blijft inderdaad groot. Hoe we dat nu gaan oplossen? We gaan naar andere middelen en andere woonvormen moeten zoeken. Door gronden bijvoorbeeld in erfpacht te geven, of door cohousing aan te moedigen. In andere landen is het normaal dat je geen eigenaar bent van de grond, maar een soort huur betaalt. Misschien moeten we die klik ook maken?" Volgende week komt de zaak opnieuw op de gemeenteraad. "We willen graag mee suggesties doen," besluit Rik Dehollogne (N-VA). "Want nu moeten jongeren wachten tot hun pensioen, vooraleer ze iets betaalbaars vinden in Hasselt."