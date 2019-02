Wit Konijn Hind Salhane is opnieuw kandidaat voor verkiesbare plaats bij Limburgse Groenen Na afstraffing van ledencongres, nu toch via achterpoortje in pole-position Dirk Selis

25 februari 2019

17u58 0 Hasselt Hind Salhane (26) uit Dilsen-Stokkem zal deze week naar alle waarschijnlijkheid dan toch een verkiesbare plaats in de wacht slepen. Eind januari werd ze nog door het ledencongres van Groen afgestraft, en kwam Barbara Creemers (37) uit As de federale kamerlijst voor Groen te trekken. Maar kijk, Hind Salhane is na een maandje in de politieke woestijn terug van weggeweest en is kandidaat voor de tweede verkiesbare plaats op de Vlaamse lijst van de Limburgse Groenen.

Hasselt Miss Marokko

De federale modellijst die door het pollcomité werd samengesteld, met de 26-jarige Hind Salhane als lijsttrekker, werd die zondag in januari keihard weggestemd. Basisdemocratie heet zoiets bij Groen. Een tweede stemronde diende zich aan. Hind Salhane, een HR-manager bij Itzu Home Dilsen-Stokkem, had haar kandidatuur ondertussen al ingetrokken en verliet ijlings het congres. “Ik heb toen even moeten slikken, maar mijn engagement voor de groene zaak is zo groot, dat ik niet anders kan dan mij opnieuw kandidaat te stellen voor ondermeer de tweede, verkiesbare plaats op de Vlaamse lijst. Ja, ik word daarbij gesteund door de partijtop.” zegt Hind, die een acht jaar geleden meedong aan de verkiezingen in Marokko. Alleen ging het toen om het kroontje van Miss Marokko.

Lode Vereeck

“Schrijf maar op, de Limburgse groenen lusten geen witte konijnen”, vertrouwden enkele kaderleden ons toe na het noodlottig congres eind januari. “Maar goed dat ze het niet geworden is. Ze heeft nog maar twee dagen een lidkaart van Groen en wij moeten uit de krant vernemen dat ze de federale lijst gaat trekken. Zo werkt dat niet”, zei schepen van Heusden-Zolder Yasin Gül (39). Een maand later zou die naar de CD&V overstappen. Dat Salhane in het verleden medewerkster was van de liberale senator Lode Vereeck schoot bij vele Groenen van het eerste uur, in het verkeerde keelgat. “Nochthans heeft Hind bij de VLD kunnen proeven van hoe het er achter de schermen bij een machtspartij aan toe gaat. Ervaring die ze bij de Groenen best wel kunnen gebruiken”. zegt Lode Vereeck over zijn voormalige medewerkster.

Omzet van 100 miljoen

Ook de baas van Hind, de bekende Limburgse investeerder Louis Kemps is lovend over zijn personeelschef bij zijn overkoepelende holding ItzU dat in 2020 wil groeien naar een tewerkstelling van 2.000 mensen en een omzet van 100 miljoen. “Hind is een zeer bekwame jonge dame. Haar vader heeft nog voor mij gewerkt als arbeider. Het zou een goede kracht zijn voor een partij als Groen. Ze heeft misschien wel een groen hart, haar ondernemersgeest is ontegensprekelijk, anders werk je ook niet voor mij. Dit economisch realisme kan een politieke partij als Groen best gebruiken, want naar mijn bescheiden mening loopt het daar misschien over van goede bedoelingen, maar niet bepaald van politiek talent”.

Bij Groen reageren ze verveeld op het uitlekken van de hernieuwde kandidatuur van Salhane. “We zijn nog volop bezig met het opvullen van onze lijsten. We gaan voorlopig niet in op persoonlijke kandidaten” zegt Johan Danen.