Winterland, Menenpoort en kapel van Ronchamp pronkstukken op LEGO-beurs Birger Vandael

08 december 2018

Vandaag en morgen vindt in KA2 Topsportschool de LEGO-beurs 'Rock that Block' plaats. Hier kan je LEGO aankopen, zelf bouwen in de Legotheek en natuurlijk de mooiste werken bewonderen. Steven Decoutere heeft zijn winter wonderland weer wat uitgebreid en andere opvallende stukken zijn de Menenpoort uit Ieper en kapel Notre-Dame Du Haut van Ronchamp.

In het magische land van de kerstman dat Decoutere zelf heeft uitgebouwd, zitten ongeveer 65.000 LEGO-blokken verwerkt. Het kerststadje met de grote sneeuwberg en de treinen is uitgebreid met een thema in het water. “Ik heb een soort boot gebouwd die tussen de ijsblokken de kerstman naar de stad brengt. Met een familie pinguïns krijgt dit een bijhorend winters sfeertje”, vertelt Decoutere, die het event mee organiseert. “We hebben hier nog veel meer om te bekijken: van een knikkerbaan tot een ‘community build’ waarbij alle deelnemers een oppervlakte mochten vullen met een gebouw, zodat er één grote stad ontstaan. Ook 10 jaar LEGO-ideas krijgt de nodige aandacht.”

Toverblokjes

Ook aanwezig is vzw ToverBlokjes met haar gigantische Legotheek. “In ruil voor één euro mogen mensen hier bouwen aan honderd verschillende LEGO-sets”, zegt voorzitster Sophie Deprez. “Dat geld gaat integraal naar de vzw en wordt gebruikt om LEGO aan te kopen voor kinderen in kwetsbare situaties. Zo bezoeken we onder meer tehuizen waar kinderen met een problematische thuissituatie verblijven, schenken we LEGO aan 75 kansarme gezinnen en zullen we op Kerstavond kinderen in het ziekenhuis van Kortrijk een hart onder de riep steken.”

Vandaag is de beurs open tussen 13 en 18 uur, morgen tussen 10 en 17 uur. De inkom bedraagt 3 euro.