Wie wil samenwonen in oud gemeentehuis? PLAATS VOOR 19 GEZINNEN BIJ COHOUSING IN VORSTSTRAAT TOON ROYACKERS

25 juni 2018

02u36 0 Hasselt Wie interesse heeft om in het voormalige gemeentehuis in de Vorststraat in Sint-Lambrechts-Herk te verblijven, kan een aanvraag indienen. Op de hele site is plaats voor 19 gezinnen die willen samenwonen.

"De tijd dat cohousing iets was voor 'hippies', ligt achter ons", vindt schepen van Wonen Kevin Schouterden (sp.a) van Hasselt. "Het is een goedkope manier om toch een eigen woning te bouwen en om de vereenzaming tegen te gaan. Het is de eerste keer dat we het in Hasselt op deze manier toepassen, en dus hebben we een reglement uitgedokterd. Het principe is eenvoudig: de grond blijft eigendom van de stad Hasselt. Dat is anders dan bij veel projecten uit het verleden, waarbij de stad wel in één keer inkomsten opstreek. Daarna gingen projectontwikkelaars aan de slag. Goed voor de stadskas, maar zo verlies je natuurlijk wel de regie. Omgekeerd moeten de nieuwe bewoners ook niet zo veel betalen. Voor een lapje bouwgrond moet je in Hasselt toch al snel 90.000 euro ophoesten. Nu gaat je grond in erfpacht voor 99 jaar en betaal je enkel een kleine huur. Dat maakt wonen meteen een stuk voordeliger voor jonge starters."





Voormalige school

Het project in Sint-Lambrechts-Herk staat wel open voor iedereen. "Zowel voor gezinnen als voor senioren. Voorwaarde is wel dat ze elkaar vinden, en gemeenschappelijke ruimtes met elkaar willen delen. Want dat is nu eenmaal het principe van cohousing. Wat ze met de oude school De Kameleon gaan doen, is vrij te bepalen. Het grootste deel mag indien gewenst plaats maken voor nieuwbouw. Het oude gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Herk staat ook leeg maar heeft historische waarde. Dat gebouw moet dus behouden blijven. Eventueel kan het na een renovatie dienen als kinderopvang, buurthuis of toch als woning. We vragen bovendien dat de deelnemers een meerwaarde bieden voor de hele deelgemeente. Het moet dan iets zijn wat in Sint-Lambrechts-Herk nog ontbreekt."





De gemeenteraad moet deze maand nog haar goedkeuring geven. "Daarna kunnen geïnteresseerden hun voorstellen bij ons indienen. Ik merk dat er nu al belangstelling groeit", besluit schepen Schouterden.





Jury

"Dat we iets met cohousing wilden doen op deze plek was al bekend, en daarvoor krijgen we al heel wat vragen. Als straks de voorstellen binnen komen, zullen we die laten beoordelen door een onafhankelijke jury. Die zal rekening houden met ecologische aspecten, de meerwaarde voor de buurt en het architecturale." Meer informatie vind je op de website www.hasselt.be/nl/cohousing.