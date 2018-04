Wespennest verdelgen? 1 adres NIEUWE WEBSITE WIJST WEG NAAR JUISTE HULPVERLENER TOON ROYACKERS

05 april 2018

02u48 0 Hasselt De eerste zonnestralen, dat betekent ook: de eerste wespen die komen piepen. Door de vele fusies en brandweerhervorming hebben mensen geen flauw idee meer wie ze moeten bellen om de vervelende beestjes te doden. Daar brachten Tim en Benny verandering in met een nieuwe site.

"We merkten tijdens de zomer op de 112 noodcentrales dat de mensen geen flauw idee hadden wie ze moesten bellen om een wespennest in huis uit te roeien", leggen initiatiefnemers Tim Kenis en Benny Bosloirs uit. Beiden werken op de noodcentrale en kunnen ze de telefoontjes op piekmomenten amper bijhouden. "Vroeger zochten mensen in de gids gewoon het telefoonnummer van het dichtsbijzijnde brandweerkorps op. Lekker handig, alleen is er intussen een brandweerhervorming gepasseerd en zijn de korpsen voortaan ingedeeld in zones. Veel mensen weten daardoor helemaal niet meer hoe ze de brandweer nu nog voor niet-dringende meldingen kunnen bellen. Daarom proberen ze het maar op het noodnummer 112. Heel lastig, want op dat nummer komen natuurlijk ook héél dringende oproepen voor zieken, ongevallen en branden binnen. Die hebben een veel hogere prioriteit dan een vervelend wespennest. In de mate van het mogelijke proberen de calltakers de mensen toch zo goed mogelijk te helpen, al is dat op een mooie zomerdag lang niet evident."





Particuliere verdelgers

Beide hulpverleners hebben daar nu iets op gevonden: de website www.wespennest.vlaanderen. "Het is een eenvoudige site, waar je makkelijk je gemeente of je postcode kan intikken. Vervolgens kun je een formuliertje invullen als je thuis een wespennest hebt dat weg moet. De melding wordt automatisch doorgestuurd via het e-loket van de bevoegde brandweerpost. Die kunnen vervolgens een afspraak maken om langs te komen. Nog een voordeel: we proberen zoveel mogelijk de gegevens van particuliere wespenverdelgers op te nemen. Soms kunnen die nog goedkoper en sneller werken dan de brandweer zelf. En uiteraard werken we ook samen met imkers die bijen komen ophalen. Niet iedereen kent even goed het verschil tussen wespen en bijen. Maar bijen zijn vanzelfsprekend beschermd, en die moeten opgehaald worden. Daarvoor leggen we contact met een erkende imker die de klus vakkundig kan klaren." Het initiatief komt van de twee Limburgers, maar de website werkt voor heel Vlaanderen. "We merken dat het probleem even hardnekkig is in andere regio's. En dus hebben we de site voor heel Vlaanderen ontwikkeld. Het spaart op een mooie zomerdag zonder twijfel tientallen oproepen uit op elke Vlaamse 112-centrale. Die hebben daardoor de lijn vrij om de dringende oproepen beter en prioritair af te handelen."