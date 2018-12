Werkstraf voor glasgooier in Café Café Birger Vandael

18 december 2018

14u34 0 Hasselt Een 27-jarige Truienaar krijgt een werkstraf van 100 uren nadat hij op 27 maart 2016 in Café Café een glas in het gezicht van een 24-jarige Hasselaar sloeg. Die vraagt een schadevergoeding van 10.700 euro, maar voor de verdere afhandeling volgt een heropening der debatten op dinsdag 10 september.

Die nacht vonden er verschillende schermutselingen plaats. Meester Tom Van Overbeke legde uit hoe zijn twee cliënten die nacht aanvankelijk in hun stamcafé zaten, eventjes met hun vrienden naar het Dusartplein trokken en vervolgens terugkeerden met hun tweetjes. “Er was die avond een groep mannen die mijn cliënt provoceerde. Omdat hij nogal kenmerkende blonde haren heeft, werd hij voortdurend ‘blondie’ genoemd.”

In de rokersruimte kwam volgens Van Overbeke alle spanning naar boven. “Ze bevonden zich aan een tafeltje waar glazen stonden. Mijn cliënt kreeg een glas in het gezicht geworpen. Later in de Meldertstraat was er een tweede aanvaring waarbij mijn andere cliënt op de grond werd geklopt. Daarbij waren meerdere personen betrokken. In de rechtbank zitten er enkelen te weinig. De eerste beklaagde heeft het glas gegooid en is nadien op de vlucht geslagen.”

Uiteindelijk werden twee personen gedagvaard, maar een 28-jarige Hasselaar is vrijgesproken voor zijn betrokkenheid bij de feiten. De Truienaar wordt ook enkel veroordeeld voor het glas in het gezicht van het slachtoffer en niet voor de feiten daaropvolgend. Het slachtoffer van de glasgooier heeft sinds de feiten problemen met zijn oog. Via Facebook ging hij zelf op zoek naar de dader. Hij kreeg enkele namen door en ontving ook van de Truienaar een netjes Facebookberichtje. “Om te beginnen zou ik me graag willen excuseren voor wat er is gebeurd. Het café zou me met u in contact brengen, maar dat is niet gebeurd. Ik zou graag met u bespreken hoe we eruit kunnen komen”, klonk het daarin. Van Overbeke vond dit een aanwijzing voor schuldbekentenis en krijgt gelijk.