Werkloosheid met 33% gedaald sinds sluiting Ford Genk 09 juni 2018

02u28 22

Het veelbelovende SALK-project (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) dat vijf jaar geleden werd opgericht na de sluiting van Ford Genk, kent vandaag een goed rapport. De werkloosheid in onze provincie is met 33 procent gedaald en ligt zelfs lager dan voor de sluiting van Ford Genk. Van de ontslagen Ford-werknemers is 82 procent weer aan het werk. In vijf jaar heeft de Vlaamse overheid driehonderd miljoen euro geïnvesteerd. "Negentig procent van het voorziene budget is uitgegeven", zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "In 2017 zagen 6.733 nieuwe ondernemingen het levenslicht. We zijn tevreden, maar het werk is nog niet af."





De meeste werklozen wonen nog altijd in Genk (9,6 procent) en Maasmechelen (8,9 procent). De Fordsite zal nog extra jobs creëren dankzij Essers en Haven Genk NV. Ook vakantiepark Terhills in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen moet voor minstens 230 jobs zorgen. Op vlak van mobiliteit wil de Vlaamse regering in Limburg nog een aantal knelpunten wegwerken. Los van de Noord-Zuidverbinding gaat het om een noordoostelijke omleidingsweg in Tongeren. Bushalte Dusartplein in Hasselt krijgt nog voor de zomervakantie verkeerslichten, wat de files op de kleine ring moet doen afnemen. In Maasmechelen wordt het kruispunt Koninginnenlaan-N78 in 2019 aangepast voor drie miljoen euro. (MMM)