Werkloosheid daalt, maar: 130.000 Limburgers zijn arm 16 maart 2018

03u07 0 Hasselt Het gaat steeds beter met de Limburgse economie. En als je de statistieken bekijkt, dan daalt ook de werkloosheid fors. Toch klopt er iets niet, zo zeggen de Limburgse armoedeverenigingen. We zien dat de armoede in onze provincie juist stijgen. Maar liefst 130.000 Limburgers komen niet rond.

Daarom trokken de Limburgse armoedeverenigingen donderdag naar de ambtswoning van Gouverneur Herman Reynders. "We komen hier een aantal suggesties op tafel leggen in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen," legt stafmedewerker Diana Zangari van samenlevingsopbouwwerk Rimo Limburg uit. "We horen ook de triomfcijfers over de Limburgse economie, en veel bedrijven zullen het effectief wel steeds beter doen. Maar ik vrees dat vooral de ongelijkheid toeneemt. In sommige Limburgse gemeenten leeft nu al bijna 25 procent van de inwoners in armoede, en we zien dat het nog toeneemt. In de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren is de werkloosheid volgens de officiële cijfers vorig jaar gehalveerd. Maar dat betekent niet dat de andere helft al werk gevonden heeft: integendeel ze zitten gewoon niet meer in de statistieken omdat ze bijvoorbeeld een opleiding krijgen. Op zich is dat goed, maar het betekent niet dat hun situatie al echt verbeterd is. Een kleine, maar helaas groeiende groep profiteert echt niet van de economische groei. Ze geraken maar niet uit de armoede. Daarom hebben we een map met aanbevelingen overgemaakt, in de hoop dat politieke partijen daar iets van meenemen in hun verkiezingsprogramma."





Formulieren zijn drempel

Eén aanbeveling is alvast dat mensen die recht hebben op kortingen of toelagen die ook automatisch krijgen. Nu moeten ze vaak nog formulieren invullen en alles zelf aanvragen. "Dat is een enorme drempel, en kwetsbare mensen vinden niet altijd hun weg. Ze weten gewoon niet dat ze een toelage krijgen voor bijvoorbeeld stookolie of schoolrekeningen," aldus Diana Zangari. "En gemeenten maken er niet altijd een prioriteit van om hen daarin te helpen en te begeleiden. Wij vragen om niet alleen oog te hebben voor een nieuw zwembad of een nieuw gemeentehuis in de verkiezingsprogramma's, maar ook eens aan de armoede te denken. Want een samenleving met meer armoede is ook onveiliger, en dus slecht voor iedereen." (RTZ)