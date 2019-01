Werken aan Kapelstraat beginnen volgende week Toon Royackers

31 januari 2019

16u53 0 Hasselt Volgende week wordt begonnen met de werken aan de Kapelstraat in de Hasseltse binnenstad. Tussen de Grote Markt en de Onze Lieve Vrouwstraat wordt de rammelende kasseistrook vernieuwd. Ook het kleine Sacristiesteegje wordt in één adem aangepakt. Een deel van de parallelle Havermarkt wordt met een verzinkpaal trouwens verkeersvrij gemaakt.

Maandag 4 februari starten archeologen alvast met een voorbereidend onderzoek. “Dat is verplicht in deze zone,” zo laat schepen van openbare werken Laurence Libert (Open VLD) weten. Op de stoep van de Kapelstraat aan de Sacristiesteeg wordt voor één dag een onderzoeksput gegraven. Omwille van de latere geplande werken worden volgende week ook aan de Grote Markt, de Maastrichterstraat en de Havermarkt gelijkaardige onderzoeksputten gegraven door archeologen.

Nadien komt aan aannemer de nutsleidingen vernieuwen aan de Kapelstraat. “Bij het inplannen van onze projecten, vragen wij de nutsmaatschappijen altijd of hun leidingen aan vervanging toe zijn. Zo kunnen we verschillende werken combineren en vermijden we dat eenzelfde straat meermaals wordt opgebroken,” aldus schepen Libert. De straat zal daarom volgende week al afgesloten worden voor auto’s. Als alles volgens plan verloopt - en er geen archeologische vondsten gedaan worden -kan halfweg maart de Kapelstraat zelf vernieuwd worden. Die werken duren nog zo een vijf weken, zodat de straat dit voorjaar weer klaar moet zijn.

Grotere voetgangerszone

Op de parallelle Havermarkt wordt gelijktijdig de voetgangerszone van de binnenstad een stuk uitgebreid. Daar komt een verzinkpaaltje net voorbij het kruispunt met de Cellebroedersstraat. Aan dat kruispunt komt om die reden ook een nieuwe bushalte, die de huidige halte op de Grote Markt moet vervangen. Intussen worden ook de plannen voor de Grote Markt zelf bekeken. “Momenteel leggen we de laatste hand aan het ontwerp”, vertelt schepen Libert. Dat zal binnenkort voorgesteld worden aan de gemeenteraad.

Het verloop van de werkzaamheden kan gevolg worden op de website. www.hasselt.be/nl/kapelstraat. Daar kan je ook de gedetailleerde plannen bekijken.