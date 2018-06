Weerspannige autodief negen maanden naar cel 08 juni 2018

Een 26-jarige Nederlander, die woont in Genk, vliegt voor negen maanden achter de tralies. De man liet zich dit jaar op 29 april gaan in Hasselt. Nadat hij poogde een Ford Fiesta te plegen, werd hij op heterdaad betrapt door inspecteurs van de politie. Beklaagde dreigde vervolgens met gebruik van wapens en toonde zich erg weerspanning. "Drugsgebruik is geen excuus", luidt het vonnis van de rechtbank. (BVDH)