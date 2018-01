Wasmachine in gevangenis vat vuur 02u40 0

Een korte maar hevige brand heeft gisterennamiddag heel wat schade veroorzaakt in de wasplaats van de Hasseltse gevangenis. Tijdens de werkzaamheden vatte een van de wasmachines plots vuur. De bewakers liepen naar de wasserij om de nog aanwezige gevangenen weg te leiden. Even later snelde ook brandweerzone Zuid West Limburg de gevangenispoort door. De brandweermannen konden de vlammen snel onder controle krijgen. De schade bleef daardoor al bij al beperkt. De brand veroorzaakte gelukkig geen onrust in de gevangenis. Na een grondige inspectie konden de opgetrommelde brandweerwagens één voor één weer door de veiligheidspoorten naar buiten rijden. (RTZ)