Warme zomermaand lokt 180.000 toeristen naar Limburg 30 juli 2018

De Limburgse logiesuitbaters blikken tevreden terug op de eerste helft van de zomervakantie. "Bijna acht op tien logiesuitbaters heeft in juli evenveel of zelfs meer gasten ontvangen dan vorig jaar", zegt Igor Philtjens, voorzitter van Toerisme Limburg vzw. "Afgelopen maand hebben bijna 180.000 toeristen 'ingecheckt' in onze provincie, goed voor ruim 700.000 overnachtingen en meer dan 67 miljoen euro omzet door verblijfstoeristen." Verblijfstoeristen komen deze zomer vooral naar Limburg om te fietsen en te wandelen, gevolgd door relaxen, terrasjes doen, uiteten en gastronomie. Met name 'Fietsen door het Water' in Bokrijk blijkt voor heel wat gasten een reden om hier een verblijf te boeken. In de maand juli passeerden er bij de populaire fietsbeleving 44.000 fietsers. Een stijging van 33 procent ten opzichte van juli 2017. In totaal staat de teller nabij knooppunt 91 nu op maar liefst 450.000 fietsers sinds de opening.





Ook populaire festivals zoals Afro-Latino, Blues Peer, Rock Herk en binnenkort Pukkelpop lokken naar jaarlijkse gewoonte heel wat verblijfsgasten naar onze provincie. Zelfs André Rieu in Maastricht en Formule 1 op het Circuit van Spa-Francorchamps zorgde voor extra overnachtingen. Vooral Limburgse attracties in en aan het water piekten, terwijl cinema's hun cijfers zagen dalen. (MMM)