Wanhoopsdaad van jonge kapster blijkt moord 21 juni 2018

02u46 0 Hasselt De jonge kapster die zondag dood werd aangetroffen in haar woning langs de Canadastraat in Hasselt, is niet bezweken aan een wanhoopsdaad. Dat blijkt nu uit onderzoek van de gerechtelijke politie en het Parket Limburg. Het slachtoffer was eerst gewurgd, waarna een zelfmoord in scène werd gezet.

Buurtbewoners hoorden zondagavond omstreeks 18 uur plots grote paniek in de straat. Een man bonkte aan bij de buren, omdat hij het levenloze lichaam van de jonge kapster had gevonden. Het ging om een familielid van het slachtoffer. De buren sloegen alarm bij de hulpdiensten. Die kwamen uit op een vrouw van in de twintig uit Afghanistan. Het leek of ze zich in haar huis verhangen had, maar speurders besloten haar doodsoorzaak verder te onderzoeken. Daaruit bleek duidelijk dat de vrouw eerst vermoord was, en dat de wanhoopsdaad opgezet spel was.





"Politie en parket Limburg laten op ieder ongewoon sterfgeval een screening uitvoeren", aldus Pieter Strauven van het Parket Limburg. "Op die manier worden sterfgevallen die een moord of doodslag blijken, sneller ontmaskerd." Zo dus ook deze week in Hasselt.





Echtgenoot weer vrij

De echtgenote van het slachtoffer werd zondag meegenomen voor verhoor. Hij verblijft al ruim tien jaar in ons land, en staat in de buurt bekend als een hard werkende elektricien. In 2010 kwam zijn Afghaanse vrouw naar ons land. Samen woonden ze in het huisje aan de Canadastraat. Bij het koppel verbleef ook regelmatig een neef van de man. Hij werkt meestal in de week als koerier in de Duitse regio rond Aken, maar in het weekend trok hij meestal naar Hasselt. Het was ook hij die zondag als eerste alarm sloeg. De neef werd uiteindelijk zelf aangehouden en ondervraagd door de politie. De echtgenoot is inmiddels weer vrij gelaten. Hij mocht gisteren even de woning betreden en enkele persoonlijke spullen ophalen, zodat hij voorlopig elders kan logeren. Het huis waar het drama zich zondag afspeelde, is wel nog niet vrijgegeven. (RTZ)