Wandelaars vinden in Hasselt drie koningspythons: “Ze konden opwarmen in mijn auto dankzij zetelverwarming” Toon Royackers

08 februari 2019

18u52 2 Hasselt Wandelaars hebben vrijdagnamiddag drie koningspythons gevonden op het domein Herkenrode nabij Hasselt. De slangen kronkelden er in de rivier de Demer.

“Ik zag één van die slangen plots spartelen in het water”, zegt koelbloedige wandelaar Jo Bleux. “Het bleken uiteindelijk zelfs drie exemplaren te zijn. Ik heb ze snel uit het water gehaald, maar veel leven zat er helaas niet meer in. Eén slang leek me zelfs helemaal dood. De andere heb ik snel in mijn auto gelegd, zodat ze nog een beetje konden opwarmen dankzij de zetelverwarming. Intussen was ook het Natuurhulpcentrum al verwittigd.”

Gedumpt

Dat kwam de dieren vrijdagavond meteen ophalen. “Een van de slangen bleek effectief al overleden. De twee anderen leven wel nog, maar ze zijn erg onderkoeld”, zo klinkt het bij de verzorgers. “Hoe die slangen daar terechtgekomen zijn? Allicht heeft iemand ze daar gedumpt. Een andere verklaring hebben wij ook niet. Heel jammer, want als mensen niet meer voor hun dieren kunnen zorgen, kunnen ze ook altijd bij ons terecht. Zeker slangen als deze in koud water dumpen, is echt zonde. Daar kunnen ze immers heel moeilijk tegen. Toch hebben we hoop dat we de overgebleven koningspythons nog kunnen redden. Gevaarlijk voor de mens zijn ze niet. Een beet kan hooguit wat pijnlijk zijn.”