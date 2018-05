Walk for the Climate: "Stilstand is geen optie meer" 28 mei 2018

02u40 0 Hasselt Op het domein Kiewit in Hasselt zijn gisteren een duizendtal wandelaars samengekomen voor Walk for the Climate. Het gaat om een initiatief ten voordele van Klimaatzaak vzw, dat voor bewustwording en sensibilisering rond klimaatproblemen wil zorgen.

De deelnemers konden 5, 10 of 25 km afleggen rond het domein Kiewit in Hasselt.





Op het parcours werden ze opgewacht door enkele BV's - waaronder Stijn Meuris, Kürt Rogiers, Karen Damen en Eva De Roovere - om hen op een toegankelijke manier bij het klimaat te betrekken.





Nu verandering

Walk For The Climate is een initiatief van Steven Terlaeken en Kevin Vleminx, twee vrijwilligers van Klimaatzaak vzw, en wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer Eneco en de stad Hasselt. Hoewel ons klimaat nu nog leefbaar is, moeten we het volgens de organisatoren in een goede staat doorgeven aan onze kinderen. Daarom is het noodzakelijk dat er nu verandering komt.





"Wij doen het voor onze kinderen", klinkt het.





Francesca Vanthielen

Walk for the Climate wil de overheden het signaal geven dat stilstand geen optie meer is.





"Stilstand is namelijk net hetgene waar onze overheden al sinds de start van ons proces in uitblinken, door elk procedureel argument in te roepen om de discussie ten gronde uit de weg te gaan", zegt Francesca Vanthielen, medeoprichtster van Klimaatzaak vzw en coördinator van Walk for the Climate.





"Onverantwoord, de urgentie van de uitdaging indachtig. We willen samen stappen vooruitzetten voor het klimaat." (BELGA)