Wagen botst tegen verkeersborden 05 maart 2018

02u43 0

Aan de Bonnefantenstraat in Hasselt is zaterdagmiddag een bestuurder geslipt. De wagen schoof van de rijbaan en botste in de berm tegen verkeersborden en steenkorven. Bij de klap raakte de 16-jarige Lindsey D. uit Hasselt gewond. (RTZ)