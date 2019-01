Waar rook is, is... geen vuur: ongerust telefoontje naar brandweer blijkt misverstand Toon Royackers

16 januari 2019

15u26 0 Hasselt De brandweer is woensdagnamiddag opgeroepen voor een rookontwikkeling op de bouwwerf van Corda 2 in Hasselt. Een getuige die zelf in een ander gebouw aan de slag was, zag plots rook op de derde verdieping.

Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse. Ook de bouwwerf werd uit voorzorg geëvacueerd. Daar bleek echter al snel dat er een proef bezig was, om de waterdichtheid van het nieuwe dak op de werf te testen. Die proef zorgde kennelijk even voor wat rookontwikkeling, maar van een brand was geen sprake. Kort na de middag kon de werf opnieuw worden vrij gegeven.