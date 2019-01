Waalse dieven van Jaguar en zeldzame munten vliegen achter de tralies Birger Vandael

04 januari 2019

13u09 0 Hasselt Vier Waalse twintigers uit de regio Charleroi zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 15 en 24 maanden voor een resem diefstallen. Twee van hen krijgen wel volledig uitstel. De slachtoffers uit Hasselt krijgen een schadevergoeding van 31.892,50.

Op 26 juli 2016 waren twee van hen betrokken bij een diefstal van een Alfa Romeo in Charleroi. Later die avond waren ze alle vier betrokken bij een diefstal in Hasselt. Daarbij verdwenen een fles champagne, twee laptops, vijf parfums, twee uurwerken, een boek met een verzameling muntstukken, zestien Krugerrands (Zuid-Afrikaanse munten), een gps, een fototoestel, twee decoratiestukken van een bronzen medaille, de sleutels van een Saab, 5.000 euro en een Jaguar. Die nacht stalen drie van hen ook nog eens een Renault Captur.

Uit onderzoek bleek dat de bestolen mensen uit Hasselt op vakantie waren. De buurman stelde de diefstal vast. De Jaguar was betrokken bij een verkeersongeval in Charleroi, waardoor de politie het voertuig kon terugvinden.