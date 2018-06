Vrouwen met maatje meer genieten van eigen weekendje 11 juni 2018

02u41 22 Hasselt "Veel zware vrouwen durven niet op zomervakantie te gaan wegens de confrontatie met hun eigen model." En daarom bokste Veerle Metten uit Zonhoven een ontspanningsweekendje voor zwaardere vrouwen in elkaar.

Veerle Metten, een Zonhovense die in New York woont, heeft zelf ook een maatje meer. En nu pakte ze uit met een ontspanningsweekend voor zwaardere vrouwen. "Hier kunnen ze helemaal zichzelf zijn, schaamte is nergens voor nodig", legt ze uit. "Wie in badpak wil rondlopen, doet dat gewoon. We organiseren ook tal van workshops zoals bloemschikken en schminken, al stond er zaterdagvoormiddag een sessie hoelahoepen op het programma. Ik vond het belangrijk om ook iets met beweging te doen, maar voor een keer niet met het doel om te vermageren. Voor veel vrouwen is sporten bijna een straf. Er hangt weinig plezier aan vast. Met hoelahoepen leer je een nieuwe beweeglijkheid aan en we lachen heel wat af."





In totaal namen vijf vrouwen uit Vlaanderen en Nederland deel aan deze eerste editie. Meer info op dikgelukkig.be. (MMM)