Vrouw krijgt drie hersenbloedingen na zware klappen in Versuz: “Dronkenlap maakte de toekomst van mijn dochter kapot” SPS VCT

19 februari 2019

18u59

Bron: Belga, VCT 20 Hasselt Een 26-jarige man uit Vlaams-Brabant moest zich voor de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden nadat hij op 2 juni 2017 harde klappen uitdeelde aan een 25-jarig meisje in discotheek Versuz. “De gevolgen voor mijn cliënte zijn bijzonder ernstig”, aldus Jan Swennen, de advocaat van het slachtoffer. “Zij is blijvend invalide verklaard en is haar geheugen kwijt.” De openbare aanklager vorderde een celstraf van dertig maanden en een boete van 1.800 euro voor de twintiger. Zijn advocaat pleitte wettige zelfverdediging of uitlokking.

Op 2 juni trok het 25-jarige slachtoffer naar discotheek Versuz in Hasselt. “Er is daar een discussie ontstaan”, schetste Jan Swennen, de advocaat van het meisje. “Zonder veel reden kreeg ze een zware klap en is ze hard op de grond gevallen. Ook toen ze op de grond lag, heeft hij haar nog geslagen.” Door de slagen op haar rechterslaap en haar rechterkaak liep het slachtoffer volgens haar raadsman drie hersenbloedingen op. Ze bloedde uit haar oor en neus en belandde met veel breuken in het ziekenhuis.

De gevolgen van de slagen zijn voor het slachtoffer ook nu nog zeer ernstig. “Ze is karakterieel veranderd. Ze heeft een kort geheugen. Ze was een verstandig meisje. Nu slaapt ze bijna zestien uur per dag. Dat is allemaal het gevolg van die feiten”, pleitte Swennen. “Ook de moeder is hier vandaag aanwezig in de rechtbank. Bij haar dochter gaat sinds die dag niks meer.” De moeder van het slachtoffer bevestigde. “Door een dronkenlap is de toekomst van mijn dochter kapot gemaakt.” Jan Swennen vroeg een provisionele schadevergoeding. Hij verzocht de strafrechter ook om een deskundige aan te stellen om het slachtoffer te onderzoeken.

Uitlokking

De beklaagde beweerde dat hij het latere slachtoffer al in februari 2017 was tegengekomen. Volgens hem bleef zij hem lastigvallen. Toen ze elkaar begin juni 2017 weer ontmoeten in de Versuz, dacht de twintiger dat het meisje hem volgde. In de discotheek zou hij op een bepaald ogenblik een slag in het gezicht hebben gekregen. "Ik heb toen terug geslagen. Ik wist niet dat het een meisje was. Ik ben zeker niet blijven slaan, toen ze al op de grond lag”, beschreef de beklaagde.

Zijn raadsman David Thoeng benadrukte dat er nog steeds veel onduidelijkheden zijn in het dossier. De advocaat vroeg om een bijkomende getuige op te roepen die meer uitleg zou kunnen geven over het verloop van de feiten. Hij pleitte wettelijke zelfverdediging. De feiten konden volgens hem ook uitgelokt zijn door het slachtoffer. De twintiger verklaarde zich akkoord om in plaats van de celstraf eventueel een werkstraf uit te voeren. Als hij schuldig verklaard wordt, zal hij allicht een stevige rekening gepresenteerd krijgen.

Vonnis volgt op 19 maart.