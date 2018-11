Vrouw bespioneert ex via trackingsysteem VCT

28 november 2018

17u24 0 Hasselt J. (56) uit Hasselt kijkt op tegen een celstraf van acht maanden met uitstel en een boete van 800 euro omdat ze haar ex zwaar belaagde. Ze liet een trackingsysteem onder de wagen van de man installeren en huurde een privédetective in om hem te bespioneren.

De Hasseltse kon in 2014 de relatiebreuk met de man, met wie ze twaalf jaar lang een relatie had, niet verkroppen. Ze bestookte haar ex, de ouders van haar ex en zijn nieuwe partner met verontrustende mails, telefoons en sms’en. Daaruit bleek duidelijk dat zij haar ex bespioneerde. Ze wist exact waar hij zich bevond, wat hij deed en waar zijn auto geparkeerd stond. De vrouw liet ook camera’s hangen in het bedrijf van haar ex. De burgerlijke partijen vroegen de vrouw meermaals om hen gerust te laten maar daar veegde ze haar voeten aan. Een van de voorwaarden voor het uitstel van de celstraf is dat ze geen enkel contact mag opzoeken met de tegenpartijen. Ze moet hen een schadevergoeding van 1.500 euro betalen.