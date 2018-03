Vrijwilligers willen 'bibliotheek der dingen' oprichten 17 maart 2018

02u40 0 Hasselt Spullen kopen die je maar één keer per jaar nodig hebt? Zonde van het geld, want je kan ze net zo goed uitlenen bij de 'bibliotheek der dingen'. Jeroen Boogaerts wil daar graag mee van start gaan in Hasselt.

Helemaal nieuw is het idee niet, want elders bestaan er al gelijkaardige initiatieven. "Alleen in Hasselt hebben we nog geen plek waar je makkelijk spullen als een boen- of een verticuteermachine even kan uitlenen", zegt Boogaerts. "Uit een rondvraag blijkt dat mensen nog veel meer zaken liever uitlenen dan zelf bezitten. Niet iedereen haalt bijvoorbeeld om de haverklap een barbecue boven, maar er soms een kunnen aansteken op een familiefeestje is wel leuk. Ook die zou je kunnen uitlenen, net als extra servies en stoelen als je veel volk hebt." Boogaerts wil dan ook in zijn 'bibliotheek der dingen' een breed aanbod aan spullen voorzien. "Iemand heeft zelfs al gesuggereerd om muziekinstrumenten aan te bieden. Sommigen willen eens gitaar uitproberen, maar het is een hele investering om die zelf te moeten kopen."





Onderzoek

Tot 22 april voert de 'bibliotheek der dingen' in Hasselt een onderzoek via hun facebookpagina. Je kan zelf mee doen aan het onderzoek en suggesties doen. Boogaerts is nog op zoek naar een goede locatie, bij voorkeur ergens binnen de Hasseltse ring. "Waar we straks al die spullen vandaan gaan halen? Er zijn veel Hasselaars die aangeven dat ze iets willen schenken, en we hebben al contact met enkele bedrijven. Samen hopen we dit jaar van start te kunnen gaan", besluit Boogaerts. (RTZ)