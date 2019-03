Vrijspraak voor ondernemende vader en dochter BVDH

12 maart 2019

11u27 0

De rechtbank heeft een 58-jarige Hasselaar en zijn dochter vrijgesproken nadat ze ervan beschuldigd werden hun faillissement te laat te hebben aangegeven. In 2013 kreeg de vijftiger door het hof van beroep te Antwerpen een handels- en beroepsverbod. Zijn echtgenote en dochter namen de functie van bestuurder over. In juli 2014 werd de NV failliet verklaard door de rechtbank van Koophandel Luik. “Er is niet bewezen dat beklaagden laattijdig aangifte deden van de staking van betaling bij de NV, laat staan dat zulks geschiedde met het bedrieglijk oogmerk de faillietverklaring uit te stellen”, staat te lezen in het vonnis. De burgerlijke partij betaalt aan de twee beklaagden een rechtsplegingsvergoeding van 18.000 euro.