Vrachtwagen door middenberm na klap tegen auto in Hasselt: drie slachtoffers gewond Toon Royackers

16 november 2018

10u02 14 Hasselt Op de Herckenrodesingel in Hasselt is vanmorgen een vrachtwagen door de middenberm gegaan, na een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde omstreeks 5.20 uur ter hoogte van het kruispunt met de Kuringersteenweg. Door de klap werd de auto van een helling geslingerd. De truck zelf knalde door de middenberm. Verschillende verkeersborden en een verlichtingspaal werden meegesleurd. Eén slachtoffer is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is ondertussen niet langer kritiek.

Het spectaculaire ongeval leidde de hele ochtend tot bijzonder moeizaam verkeer op de Grote Ring en de Kuringersteenweg in Hasselt. Tijdens de takelwerkzaamheden werd de Herckenrodesingel zelfs even in beide richtingen afgesloten. Het verkeer op de ring werd afgeleid naar het parkeerterrein van Carrefour. Ook bestuurders die via de Kuringersteenweg de stad wilden binnen rijden, moesten tijdens de ochtendspits rekening houden met grote vertragingen. Inmiddels is de rijbaan wel weer vrij gemaakt.

Kritiek

De truck en de auto botsten om 5.20 uur op het kruispunt ter hoogte van de Carrefour. Allicht is één van de partijen daarbij door het rode licht gereden. De auto werd alleszins in de flank gegrepen en rolde het talud af naar de fietstunnels onder de Herckenrodesingel. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse om de bestuurder en zijn passagier uit het wrak te bevrijden. Beiden werden ze gewond naar het ziekenhuis gebracht. Even werd gevreesd voor het leven van een 38-jarige man Wiet K. uit Hasselt. Maar zijn toestand bleek later op de dag gelukkig niet langer kritiek.

Door de middenberm

Ook de trucker moest uit zijn stuurcabine geholpen worden. Hij had nog geprobeerd zijn stuur om te gooien, maar daardoor was hij dwars door de vangrails van de middenberm gegaan. Zijn truck had onderweg enkele verkeersborden en een volledige verlichtingspaal meegesleurd. Die kwamen samen met zijn koelwagen op de buitenste rijvakken terecht. De man werd eveneens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Arbeiders van Wegen en Verkeer Limburg kwamen intussen ter plaatse om de meegesleurde paal in stukken te zagen en op te ruimen. Gespecialiseerde takeldiensten kwamen beide wrakken takelen. Een verkeersdeskundige werd op vraag van het Parket Limburg ingeschakeld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.