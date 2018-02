Voortvluchtige crimineel is verdachte uit Faroek 06 februari 2018

02u51 0 Hasselt De wilde achtervolging die afgelopen vrijdag ontstond in de binnenstad van Sint-Truiden, werd veroorzaakt door een man die deze zomer een vrouw probeerde verkrachten in de stationsbuurt van Hasselt. De beelden werden vorige week verspreid door het VTM-programma Faroek. Het parket bevestigt de informatie. Tips zijn nog steeds welkom.

Gisteren verscheen in onze krant dat de voortvluchtige crimineel, die vrijdag de politie afschudde, dezelfde persoon was als de verkrachter van een 83-jarige vrouw uit Sint-Truiden. Hoewel ook deze verkrachter werd getoond in Faroek, gaat het niet om hem. Wel zoekt de politie nog steeds naar de persoon die in de fout ging nadat hij op zaterdag 26 augustus een vrouw had leren kennen op café. Na een bezoekje aan de frituur wou ze met de bus naar huis gaan en hij vroeg om een stukje mee te wandelen. Toen probeerde hij haar te kussen, duwde hij haar op de grond en werd hij agressief. "Hij greep mijn keel vast, zodanig dat ik niet kon bewegen, ik schreeuwde om hulp", aldus het slachtoffer, dat uiteindelijk kon ontkomen omdat een buurtbewoner riep dat hij de politie had gebeld.





Vrijdag dook de man dus weer op nadat de politie een tip had gekregen. Toen agenten echter de deur van het appartement openbraken, troffen ze enkel een vrouw aan. Pas nadat de buurvrouw plots de donkere man opmerkte, begon de helse achtervolging door tuintjes, koeren en zelfs over de daken. Een buurtbewoner hoorde het lawaai en alarmeerde de politie. Er werden beelden uit de bar en een frituur gevonden. Deze bewakingsbeelden werden door Faroek verspreid. De man heeft kort zwart haar, dat opgeschoren is aan de zijkanten. Verder is hij herkenbaar aan een stoppelbaard en is hij 1 meter 65 groot. De man is tussen de 25 en 30 jaar en zou van Marokkaanse afkomst zijn. Hij spreekt Nederlands met een Antwerps accent. Hij droeg een jeansbroek, een blauwe polo en had een kleine handtas bij. Wie meer weet, mag altijd contact opnemen met de politie LRH. (BVDH)