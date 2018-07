Voortvluchtig duo opgepakt na crash tegen vangrail 12 juli 2018

02u52 0 Hasselt De politie Regio Hoofdstad heeft na een wilde achtervolging twee Franstalige mannen opgepakt. Die waren op de vlucht geslagen toen ze een politieploeg zagen tijdens een vermoedelijke inbraakpoging.

De oproep die bij de politie binnenkwam beschreef verdachte gedragingen aan een winkelketen op de Kuringersteenweg. Bij aankomst namen de twee de vlucht. Hun voertuig werd door verschillende politieploegen achtervolgd tot in Tongeren, waarbij snelheden van meer dan 170 kilometer per uur werden gehaald. Het voertuig crashte uiteindelijk tegen de vangrail op de autostrade. Een 37-jarige man uit Luik en een 31-jarige man uit Oupeye werden opgepakt. De jongste bleek lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld voor verkeersovertredingen die de verdachten begaan hebben tijdens de achtervolging. Het voertuig was niet gekeurd, verzekerd of ingeschreven en was voorzien van een gestolen nummerplaat. Er werden voorwerpen in aangetroffen die eerder die nacht gestolen werden aan de winkelketen op de Kuringersteenweg. (BVDH)