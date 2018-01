Vooral Midden- en Zuid-Limburg likken wonden 02u39 0

Van Sint-Truiden tot Tongeren, en zo richting Hasselt. De storm van gisterochtend stippelde haar pad duidelijk uit.





Als het op de meeste plaatsen in de provincie beperkt bleef tot omgewaaide vuilnisbakken, gingen er in Zuid-Limburg massaal dakpannen tot zelfs hele daken tegen de grond. Naast de gesneuvelde zonnepanelen in onder meer Helchteren en Neerpelt, waaiden er in heel Limburg vooral heel wat bomen om. Die kwamen op auto's en huizen terecht en soms moest een straat een tijdlang afgesloten worden. In Wurfeld zaten de inwoners een tijdlang zonder stroom aangezien één boom op een elektriciteitskabel belandde. Volgens de brandweer heeft deze storm vooral beperkte schade aan gericht. "Op enkele grote gevallen na waaiden vooral dingen los die eigenlijk al stilletjes waren losgewaaid in de winter. Als er bij de volgende storm dingen los zullen vliegen, zal de schade veel aanzienlijker zijn." (MMM/GBO)





